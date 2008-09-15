Белорусские таможенники перекрыли самый крупный за последнее время канал нелегальной миграции в Евросоюз

Чеченская преступная группировка пыталась незаконно пересечь границу с Литвой. В ночь с субботы на воскресенье в районе пункта пропуска "Привалка" сотрудники гродненского погранотряда задержали 24 нелегала из Юго-Восточной Азии. В организации незаконной переправы участвовали 6 граждан России. Все злоумышленники задержаны и в настоящее время гродненские пограничники устанавливают личности нарушителей и собирают доказательства в отношении организаторов и пособников.