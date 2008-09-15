Прямой эфир

Белорусские таможенники перекрыли самый крупный за последнее время канал нелегальной миграции в Евросоюз

15 сентября 2008 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Чеченская преступная группировка пыталась незаконно пересечь границу с Литвой. В ночь с субботы на воскресенье в районе пункта пропуска "Привалка" сотрудники гродненского погранотряда задержали 24 нелегала из Юго-Восточной Азии. В организации незаконной переправы участвовали 6 граждан России. Все злоумышленники задержаны и в настоящее время гродненские пограничники устанавливают личности нарушителей и собирают доказательства в отношении организаторов и пособников.
# общество # Нелегальная миграция

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2008 13:50

Факультет журналистики БГУ преобразован в Институт журналистики

15 сентября 2008 10:37

Минские трамвайные рельсы станут тише

15 сентября 2008 10:37

На территории католического костела в Кобрине состоялось перезахоронение польских военнослужащих