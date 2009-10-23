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Белорусские студенты стали участниками Международного строгановского фестиваля дизайнеров

23 октября 2009 07:37
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В основном это представители Белорусской государственной академии искусств. Фестиваль открылся 22 октября в российском Нижнем Новгороде.

Молодые белорусские дизайнеры участвуют в различных фестивальных номинациях, таких как «Плакат», «Фирменный стиль», «Жилая среда», «Транспортные средства». Всего же, как передает БЕЛТА, дизайнерский форум собрал около 300 студентов и выпускников высших учебных заведений художественно-промышленного и архитектурного профиля из восьми стран СНГ. Фестиваль организован международной ассоциацией «Союз дизайнеров» и Российской академией художеств при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

В рамках фестиваля состоится научный форум молодых дизайнеров, мастер-классы и лекции.

В Нижнем Новгороде проводится отборочный тур фестиваля. А торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоится в Москве 26 ноября.

# общество # Культура

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