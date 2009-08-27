Белорусские студенты смогут изучать востоковедение в Кыргызстане

«Кыргызстан активно поддерживает с Беларусью обмены студентами, аспирантами, докторантами. Существует предварительная договоренность после моей встречи с министром образования Александром Радьковым о том, что студенты из Беларуси смогут обучаться в Кыргызстане по предмету «востоковедение», - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Ишенкуль Болджурова.
Ишенкуль Болджурова подчеркнула, что Кыргызстан является одним из ведущих центров по востоковедению и регионоведению, сообщает БЕЛТА.