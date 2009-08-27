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Белорусские студенты смогут изучать востоковедение в Кыргызстане

27 августа 2009 12:15
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В свою очередь Кыргызстан заинтересован в подготовке своих студентов в Беларуси в сфере медицины, инженерии, сельского хозяйства, переработки.

«Кыргызстан активно поддерживает с Беларусью обмены студентами, аспирантами, докторантами. Существует предварительная договоренность после моей встречи с министром образования Александром Радьковым о том, что студенты из Беларуси смогут обучаться в Кыргызстане по предмету «востоковедение», - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Ишенкуль Болджурова.

Ишенкуль Болджурова подчеркнула, что Кыргызстан является одним из ведущих центров по востоковедению и регионоведению, сообщает БЕЛТА.

# общество

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