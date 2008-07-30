Белорусские студенты предпочитают летом трудиться

В нашей стране развернулось студотрядовское движение. Таких молодежных трудовых команд в республике более 700. И в них – порядка 30-ти тысяч юношей и девушек, что на несколько тысяч больше, чем в прошлом году.



Молодежь работает в сервисных, экологических, педагогических отрядах. Традиционно престижны и строительные. В них за смену можно заработать миллион, а то и больше. Работодатели довольны молодой сменой. Так, в БНТУ заявок от предприятий поступает больше, чем удается сформировать стройотрядов.