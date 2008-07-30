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Белорусские студенты предпочитают летом трудиться

30 июля 2008 16:44
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В нашей стране развернулось студотрядовское движение. Таких молодежных трудовых команд в республике более 700. И в них – порядка 30-ти тысяч юношей и девушек, что на несколько тысяч больше, чем в прошлом году.

Молодежь работает в сервисных, экологических, педагогических отрядах. Традиционно престижны и строительные. В них за смену можно заработать миллион, а то и больше. Работодатели довольны молодой сменой. Так, в БНТУ заявок от предприятий поступает больше, чем удается сформировать стройотрядов.
# общество

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