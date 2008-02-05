Белорусские студенты будут возводить олимпийские высоты в Сочи

Этим летом в столицу Олимпиады-2014 отправятся белорусские студенческие отряды.

Сейчас полным ходом идет отбор заявок - на черноморское побережье должны поехать лучшие студенты. Уже известно, что в будущем строительном отряде будет около 40 бойцов. Сейчас белорусская сторона выясняет, какие именно работы они будут там выполнять.

Бетонщики, укладчики и штукатуры. В Республиканском штабе студенческих отрядов, молодежь не получает корочку специалиста. Но отряд студентов десантируется в Сочи на одинаковых условиях с белорусскими строительными организаторами. Каждая из них выиграла тендер на работы в Сочи.

Получается, строим для чужих - стараемся для своих. Однако в штабе студотрядов обещают стереть границы - в ближайшем будущем будет организован совместный отряд. С белорусскими и российскими студентами.

