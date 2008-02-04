Белорусские стройотряды примут участие в строительстве олимпийского комплекса в Сочи

Об этом сообщили в Республиканском штабе студенческих отрядов. Договоренность с белорусскими строительными организациями, которые выиграли тендер на производство работ в Сочи, а также с Молодежной палатой города Сочи уже есть. Сейчас ведется подготовка и разработка нормативных документов, активно проходит и договорная кампания. Планируется, что к началу нынешней весны уже будет определено число отрядов, которые поедут в Россию, а также их род деятельности и специализация.