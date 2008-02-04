Прямой эфир

Белорусские стройотряды примут участие в строительстве олимпийского комплекса в Сочи

04 февраля 2008 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили в Республиканском штабе студенческих отрядов. Договоренность с белорусскими строительными организациями, которые выиграли тендер на производство работ в Сочи, а также с Молодежной палатой города Сочи уже есть. Сейчас ведется подготовка и разработка нормативных документов, активно проходит и договорная кампания. Планируется, что к началу нынешней весны уже будет определено число отрядов, которые поедут в Россию, а также их род деятельности и специализация.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 февраля 2008 15:34

В Беларуси будут готовить кадры для будущей АЭС

04 февраля 2008 15:28

За 2007 год интерес белорусов к своей родословной возрос

04 февраля 2008 12:05

Осенний призыв-2007 в Беларуси завершен