Белорусские строители - лучшие в СНГ

Среди призёров первого Международного специализированного конкурса - сразу шесть белорусских строительных организаций и предприятий. В их числе Минский "МАПИД" и одно из спецуправлений "Солигорскпромстроя".Победителей чествовали в Москве. В номинации "предприятия стройматериалов и стройиндустрии" названы предприятия из городского поселка Красносельск Гродненской области, города Березы - Брестской области и Гомеля. Всего победителями состязания стали более 50 организаций и предприятий стран Содружества.