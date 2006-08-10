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Белорусские строители - лучшие в СНГ

10 августа 2006 06:00
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Среди призёров первого Международного специализированного конкурса - сразу шесть белорусских строительных организаций и предприятий. В их числе Минский "МАПИД" и одно из спецуправлений "Солигорскпромстроя".Победителей чествовали в Москве. В номинации "предприятия стройматериалов и стройиндустрии" названы предприятия из городского поселка Красносельск Гродненской области, города Березы - Брестской области и Гомеля. Всего победителями состязания стали более 50 организаций и предприятий стран Содружества.
# общество

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