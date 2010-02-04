Белорусские старшеклассники будут изучать факультативный курс «Культура и Религия»

Его программу разработали Минобразования и Белорусский экзархат. Курс будут преподавать в 10-11 классах.

Кроме того, в Белорусском Педуниверситете разработана методика преподавания религиоведения в школе, а также курс лекций для студентов.

Все это – реализация Программы сотрудничества Министерства образования Беларуси и Белорусской православной церкви до 2015 года.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

– В рамках этого соглашения мы проводим работу по нравственному, духовному воспитанию детей и молодежи. У нас есть хороший результат взаимодействия и в научной области. Потому что мы вместе изучаем историю религиоведения. А эти предметы входят в учебный процесс и вузов, и школьного курса обществоведения. Мы работаем по исследованию нашего духовного наследия.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:

– Откровенно скажу, просто радует нас вот такое соработничество. Не сотрудничество, а соработничество. Мы все работаем на благо нашего Отечества, а значит, на благо народа и на пользу науке.