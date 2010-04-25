Белорусские спортсмены и звезды эстрады пришли на избирательные участки

Их голоса знают и любят многие. А сегодня они пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за будущее страны.

Для заслуженной артистки Республики Беларусь Инны Афанасьевой выборы в местные Советы депутатов не менее важны, чем гастроли и концерты.

Инна Афанасьва, Заслуженная артистка Республики Беларусь:

Обычно у меня всегда на это время попадают концерты, один раз мне нужно было улетать в Москву, но я поменяла билет. Сегодня я проголосовала за будущее Беларуси, за молодежь, за людей, которые хотят что-то сделать для Беларуси, я верю в это. Так что я свой выбор сделала.

Свой голос отдала и певица Анна Шаркунова. Вчера она сажала деревья на республиканском субботнике, а сегодня всерьез размышляет о благоустройстве столицы.

Анна Шаркунова, певица:

Я хочу выбрать того человека, который реально будет заниматься огромным количеством вопросов, которые очень важны для района — чтобы все цвело благоухало в конкретном данном месте.

Высокую активность показали и наши спортсмены. Сегодня они тоже сделали свой политический выбор.

Татьяна Ледовская, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики:

Как фанат спорта и легкой атлетики в частности я бы хотела, чтобы строилось как можно больше легкоатлетических залов, стадионов, манежей, как профессиональных, так и школьных, где бы занимались наши дети, и чтобы потом в их честь звучал гимн и поднимался флаг Беларуси.

Серебряный призер недавних Олимпийских игр в Ванкувере биатлонист Сергей Новиков смог пройти в кабинку для голосования лишь после того, как раздал автографы.

Сергей Новиков, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере:

Каждый гражданин РБ должен участвовать в формировании власти, Советов депутатов. Каждый должен придти и проголосовать.