Белорусские спортсменки стали чемпионками Европы по художественной гимнастике в многоборье в групповых упражнениях

Европейское первенство проходит в эти дни в Минске. Наши грации опередили спортсменок России и Израиля.

В борьбу за медали вступили и участницы индивидуального турнира. Накануне закончились предварительные соревнования в двух видах программы. По их итогам белоруски Любовь Черкашина и Мелитина Станюта получили право выступить в трех финалах.

28 мая станут известны все финалисты, а также определятся призеры в командном зачете. Пока белорусские девушки идут вторыми вслед за россиянками.

Напомним, «Минск-Арена» впервые принимает у себя сильнейших граций континента. В первенстве участвуют более 200 сильнейших спортсменок из 35 стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Гости высоко отзываются об организации турнира.

Бруно Гранди, президент Международной федерации гимнастики (Италия):

В компетенции главного тренера белоруской сборной Ирины Липарской я не сомневался. Она сумела завести огромную машину, подключить к организации турнира административный ресурс. Я увидел здесь множество волонтеров, работников секретариата, прессу. Все обставлено по высшему разряду.

Я знаю, что чемпионат Европы проводить очень сложно. Но вы справились с этой задачей превосходно.

Мария Николаева, судья (Молдова):

Чемпионат организован настолько профессионально, хорошо. Мы здесь уже три дня и за это время не было ни одной накладки с транспортом, с судейскими встречами, тренировками.