Белорусские специалисты делятся опытом с зарубежными коллегами

Сегодня вьетнамская делегация посетила министерство внутренних дел нашей страны. Зарубежные гости и представители белорусского правоохранительного ведомства говорили об организации безопасности дорожного движения, совершенствовании законодательства в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, а также возможностях двустороннего сотрудничества. Парламентарии побывали в Центре управления светофорным регулированием "СМЭП" и управлении госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.