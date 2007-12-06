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Белорусские специалисты делятся опытом с зарубежными коллегами

06 декабря 2007 15:37
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Сегодня вьетнамская делегация посетила министерство внутренних дел нашей страны. Зарубежные гости и представители белорусского правоохранительного ведомства говорили об организации безопасности дорожного движения, совершенствовании законодательства в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, а также возможностях двустороннего сотрудничества. Парламентарии побывали в Центре управления светофорным регулированием "СМЭП" и управлении госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.
# общество

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