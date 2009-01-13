Белорусские спасатели задумываются о безопасности в высотных зданиях

Пока самая совершенная техника отечественного МЧС способна дотянуться максимум до 29-го этажа. Инвесторам и застройщикам зданий от 30-ти этажей и выше, а их возведение планируется сразу в нескольких частях столицы, спасатели рекомендуют покупать специальную авиатехнику. Лишь малые вертолеты помогут в случае ЧП на высоте 40, 60 и даже 70 этажей. Для Минска это перспектива ближайших лет. В спасательном ведомстве также прокомментировали вопрос о возможном сносе пока одного из самых высоких зданий столицы – гостиницы "Беларусь". На его месте возведут пятизвездочный гостиничный комплекс высотой 45 этажей.