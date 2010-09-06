Белорусские спасатели возвращаются из Греции на родину

Вертолет Ми-26 вечером 6 сентября приземлится на аэродроме Липки под Минском. 18 наших авиаторов провели в Греции почти два месяца.

Два экипажа, работали посменно и налетали около полусотни часов. Еще один борт белорусского МЧС Ми-8 продолжает работать в Турции. Он уже налетал более ста часов. Особенно жаркой для спасателей выдалась минувшая неделя. Ожидается, что домой экипаж вернется в конце октября.

Отметим, авиаторы МЧС Беларуси оказывают помощь Турции и Греции уже не первый год. Таким образом, они приобретают бесценный опыт тушения крупных лесных пожаров в экстремальных условиях. Что и подтвердила нынешняя командировка в Россию, где белорусы помогали бороться с огнем коллегам.