Белорусские спасатели вернулись домой из Греции

Со 2-го июня экипаж вертолета Ми-26 МЧС Беларуси успешно выполнял поставленные задачи по ликвидации лесных пожаров в Греции. По контракту с греческой стороной вертолет должен был отработать около 150 часов, но в реальности налет составил более 400 часов. За счет заработанных в Греции средств к началу пожароопасного сезона следующего года планируется ввести в авиапарк МЧС еще один вертолет Ми-26. Это увеличит возможности МЧС по оказанию помощи в тушении пожаров, в том числе за рубежом.