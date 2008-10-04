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Белорусские спасатели вернулись домой из Греции

04 октября 2008 13:58
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Со 2-го июня экипаж вертолета Ми-26 МЧС Беларуси успешно выполнял поставленные задачи по ликвидации лесных пожаров в Греции. По контракту с греческой стороной вертолет должен был отработать около 150 часов, но в реальности налет составил более 400 часов. За счет заработанных в Греции средств к началу пожароопасного сезона следующего года планируется ввести в авиапарк МЧС еще один вертолет Ми-26. Это увеличит возможности МЧС по оказанию помощи в тушении пожаров, в том числе за рубежом.
# общество

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