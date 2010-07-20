Белорусские спасатели в августе пересядут на мотоциклы

Теперь к месту ЧП можно будет быстро добраться и по бездорожью, и в условиях городских пробок. Первая группа спасателей уже прошла курс экстремального вождения.

Это не дань моде, а скорее, уникальная возможность спасти не одну тысячу жизней. На мотоцикле, в отличие от громоздкой пожарной машины, это можно сделать в два раза быстрее. Поэтому здесь и медпомощь на двух колесах, и спасательный байк для пострадавших в ДТП.

Сергей — врач-реаниматолог. А теперь еще и байкер. Его мотоцикл — скорая в миниатюре. Его собрали за год. Здесь есть все: начиная от медицинской шины и заканчивая таблетками. Но для этой работы водительских прав оказалось мало. Чтобы обуздать норов железного коня в 200 килограммов, Сергей прошел курсы экстремального вождения. Ведь эта двухколесная машина разгоняется до 100 километров за четыре секунды.

Сергей Журавлев, спасатель республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Этот мотоцикл позволяет ездить по пересеченной местности, позволяет форсировать препятствия, например бордюры, заезжать на тротуар и двигаться в условиях ограниченных возможностей.

Мотобригаду набирали по кастингу. Но Михаил прошел его сразу, ведь он — профессиональный гонщик, катается четвертый сезон. Его спортбайк дома, на работе — мотоцикл для пострадавших в ДТП. Между колесами большая разница: здесь другое сопротивление ветра, к тому же, нагружен задний амортизатор. В кофрах — домкрат, гидравлические ножницы, минирезак и гидростанция на 10 литров воды. Ответственность другая, как и другая система безопасности. Специально для мотоциклистов сшили костюмы, которые защищают от ссадин и переломов. Теперь для спасателей создают новый шлем.

Таких мотоциклов в мире немного — несколько в России и странах Европы. Беларусь в числе первых, где решили пересадить спасателей с машин на байки. На боевое дежурство они заступят в начале августа. А пока мотоциклы пройдут обкатку.

Третий байк, который, собственно, и будет тушить пожары, сегодня журналистам не показали. Как, впрочем, и не рассказали, как он будет работать, чем оборудован и сколько таких моделей приобрели. Но уже 25 июля с загадочным мотоспасателем познакомят всех желающих. На Площади Победы пройдет парад пожарной техники. Он и станет кульминацией профессионального праздника сотрудников МЧС.