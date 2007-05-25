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Белорусские спасатели усиливают меры безопасности

25 мая 2007 13:57
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В связи с проведением "последних звонков" и установившейся жаркой погодой в ОСВОДе обеспокоены возможным увеличением количества несчастных случаев на воде. Внимание сотрудников общества в предстоящие дни будет сосредоточено в местах наибольшего скопления людей. Алкогольные опьянения, переоценка собственных сил и невнимательность - по-прежнему наиболее частые причины гибели на воде. Только с мая нынешнего года утонуло 14 человек. Однако в предстоящие жаркие выходные число жертв может значительно увеличиться.
# общество

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