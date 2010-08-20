Белорусские спасатели, тушившие пожары в Рязанской области России, сегодня возвращаются домой

Они уже выехали из Вязьмы, и во второй половине дня их будут встречать на границе Беларуси со Смоленской областью. Напомним, сводный отряд МЧС — а это 143 человека — за неделю ликвидировал в российском регионе около 100 лесных пожаров, более 20 торфяных, а также около полусотни возгораний сухой растительности на площади почти в 200 гектаров. Кроме этого, наши пожарные спасли от огня 6 деревень в Рязанской области.