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Белорусские спасатели, тушившие пожары в Рязанской области России, сегодня возвращаются домой

20 августа 2010 08:07
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Они уже выехали из Вязьмы, и во второй половине дня их будут встречать на границе Беларуси со Смоленской областью. Напомним, сводный отряд МЧС — а это 143 человека — за неделю ликвидировал в российском регионе около 100 лесных пожаров, более 20 торфяных, а также около полусотни возгораний сухой растительности на площади почти в 200 гектаров. Кроме этого, наши пожарные спасли от огня 6 деревень в Рязанской области.
# общество

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