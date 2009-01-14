Белорусские спасатели с бумом высотного строительства в Минске задумываются и о безопасности высокого полёта

Пока самая совершенная техника отечественного МЧС способна дотянуться максимум до 29 этажа. Тем временем, возведение в столице зданий от 30 этажей и выше - перспектива ближайших лет. В спасательном ведомстве также прокомментировали вопрос о возможном сносе пока одного из самых высоких зданий столицы — гостиницы «Беларусь». На её месте возведут пятизвёздочный гостиничный комплекс высотой 45 этажей.