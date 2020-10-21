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Белорусские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в Турции

21 октября 2020 07:18
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Около 300 вылетов и свыше 1 350 сбросов воды. Белорусские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в Турции-1

Авиация МЧС нашей страны уже несколько месяцев участвует в ликвидации возгораний в горно-лесистой местности. Два белорусских вертолета Ми-8 за это время доставили к местам пожаров без малого две сотни турецких спасателей. Воздушные судна направлены туда в рамках международного сотрудничества. Как ожидается, в Турции наши авиаторы останутся до конца октября.

Белорусские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в Турции-4

Отметим, сотрудники МЧС Беларуси уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными пожарами многим странам. Среди них – Россия, Латвия, Грузия и Греция. Кроме того, наши специалисты помогали пострадавшим от наводнения жителям Сербии.  

# Пожар # общество # Фотофакт

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