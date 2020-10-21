Около 300 вылетов и свыше 1 350 сбросов воды. Белорусские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиация МЧС нашей страны уже несколько месяцев участвует в ликвидации возгораний в горно-лесистой местности. Два белорусских вертолета Ми-8 за это время доставили к местам пожаров без малого две сотни турецких спасателей. Воздушные судна направлены туда в рамках международного сотрудничества. Как ожидается, в Турции наши авиаторы останутся до конца октября.