Белорусские спасатели продолжают освобождать Россию от огня

Полсотни лесных и 6 торфяных пожаров. Белорусские спасатели в России 11 августа освободили от огня 44 гектара. Это примерно 60 футбольных полей.

В этот день едва обошлось без новых жертв. Из-под завалов белорусские спасатели спасли двух волонтеров. Линия фронта в борьбе со стихией прошла по трем районам Рязанской области. А в соседней, Тамбовской, работает белорусский вертолет. Без авиатехники здесь просто не обойтись.

Уже пошли пятые сутки, как наши пожарные борются с огненной стихией в Рязанской области. За это время белорусские бригады МЧС локализовали несколько десятков очагов возгораний. Каждый день ситуация здесь меняется. В сутки появляется по два-три новых пожара. Вечером в Рязанской области гремел гром и сверкали молнии. Правда, долгожданного проливного дождя в местах возгораний так и не дождались.

На счету наших спасателей уже не один десяток спасенных жизней. Так, недалеко от деревни Малиновка, бригада МЧС из Витебска достала из-под обрушившихся деревьев двух волонтеров. В ста километрах, в Спасском районе, спасатели уже пятые сутки отбивают огонь от деревни Кудом.

А в соседней Тамбовской области с огнем с воздуха борются белорусские вертолетчики. Из-за пожара этот регион уже потерял более четырех тысяч гектаров леса. Обычным машинам из-за бездорожья туда не добраться, поэтому помощь белорусов с воздуха оказалась кстати. Наших спасателей за самоотверженный труд поблагодарил и губернатор Тамбовской области Олег Бетин.

Вообще, белорусские спасатели в Рязанскую область командированы на две недели. Если за это время локализовать пожар так и не удастся, личный состав обновят. Белорусская помощь здесь – на вес золота.

Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Рязанская область, Российская Федерация.