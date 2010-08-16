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Белорусские спасатели продолжают бороться с огнем в России

16 августа 2010 08:01
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Они работают в Рязанской и Тамбовской областях. Организовано патрулирование мест лесных и торфяных пожаров на протяжении 61 километра. Сводный отряд, в составе которого 150 спасателей, 25 единиц спецтехники и вертолет, продолжают работать в круглосуточном режиме. И сегодня стало известно, что министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси согласует с российской стороной вопрос о сроках пребывания нашего сводного отряда в опасных регионах.
# общество

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