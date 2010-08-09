Белорусские спасатели продолжают борьбу с огнем в России

Свою лепту в тушение пожаров в России вносят и белорусские спасатели. Полторы сотни наших сотрудников МЧС борются с огнем и его последствиями в Рязанской области.

Вячеслав Комиссаров, корреспондент СТВ (по телефону):

– Тушение торфяников не прекращается ни на минуту. Бригады МЧС работают даже ночью. По нашей информации, белорусские спасатели вчера предотвратили распространение огня на деревню Малиновка. Вчера днем на помощь россиянам приехали и белорусские волонтеры. Вообще, в Рязанском районе обгоревшие участки леса чередуются с совершенно нетронутыми, но дым и запах гари повсюду. Наравне с пожарными, со стихией воюют местные жители. Выстраиваются на рубежах своих поселков и даже в глубине леса, чтобы обезвредить огонь, когда он только начинает разгораться. Жители выискивают очаги пожара, патрулируя территорию вдоль дороги на личных машинах. Вообще, картина здесь жуткая. Повсюду гуляют домашние животные из сгоревших деревень: коровы, козы, на обочинах дорог можно встретить даже кроликов. Задымленность здесь достаточно сильная, торфяники продолжают гореть. Изменить ситуацию может проливной дождь, который, по прогнозам синоптиков, в регион совсем не спешит.