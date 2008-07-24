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Белорусские спасатели пришли на помощь своим греческим коллегам

24 июля 2008 18:30
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Экипаж нашего вертолета принял участие в тушении крупного лесного пожара в пригороде Афин.

Пламя приблизилось к домам, сотни людей были вынуждены покинуть свои жилища. Всего в тушении пожара принимали участие 7 самолетов,  и более 35 единиц техники. Экипаж из двух десятков белорусских спасателей не впервые работает в Греции.

"Республика Беларусь сегодня имеет воздушное судно МИ-26 – это уникальное воздушное судно, способное поднимать до 15 тонн воды с помощью водосливного устройства, - Олег Яковлев, начальник авиации МЧС Республики Беларусь. - Поэтому Греция обратилась к республике, чтобы такая помощь оказывалась в том числе и нашими специалистами".

# общество

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