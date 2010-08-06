Белорусские спасатели прибудут в Рязанскую область вечером 6 августа

Там они приступят к тушению пожаров. Напомним, помощь России в борьбе с огнем окажут 20 машин МЧС и вертолет Ми-8.

Колонну со спецтехникой сопровождает съемочная группа СТВ.

Вячеслав Комисаров, корреспондент СТВ (по телефону):

– Сейчас мы находится в Московской области. В среднем, скорость колонны – около 70 километров в час. Периодически останавливаются для дозаправки. Еще на подъезде к Московской области в воздухе ощущался запах гари. С приближением к Рязани смог еще больше усиливается. И, как нам стало известно из российских СМИ, пожароопасная ситуация в регионе остается сложной. Что касается колонны, то в ней по-прежнему 20 расчетов, 2 автобуса со спасателями и одна машина специального назначения МЧС. Колонна идет в сопровождении машин ГИБДД. Предположительно, в конечную точку – город Спас-Клепики, – где и будут дислоцироваться наши спасатели, колонна прибудет сегодня вечером.