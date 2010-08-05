Белорусские спасатели отправились в Россию помогать тушить лесные пожары

Курс на Рязанскую область взяли более 20 единиц спецтехники, а также вертолет МИ-8. Бороться с возгораниями на огненных рубежах будут полторы сотни наших спасателей.

Готовиться к небесному старту начали еще минувшим вечером. И вот они, финальные ноты предвоздушного аккорда – в вертолет МИ-8, который совсем скоро возьмет курс на Рязанскую область, загружают личные вещи спасателей. На первый взгляд, свободного пространства остается не так уж много, но места вполне хватит для семи человек.

Члены экипажа не заняли свои места в машине, но почти все необходимое на борту уже есть. Баки с резервным топливом, примерно в середине находится оборудование, которое, собственно, и необходимо для тушения пожаров и, пожалуй, самая говорящая деталь – большой пакет с питанием. Его объемы говорят сами за себя. А именно то, что спасатели готовы работать долго. Пока все не потушат.

Командировка на передовую огненного фронта не ограничена ни временными, ни территориальными рамками. Передвигаться и принимать решение о возвращении домой будут строго по ситуации. Пока белорусские спасатели едут на две недели. Но если «горячее» положение в России еще больше накалится, сотрудники нашего МЧС, вполне возможно, задержатся, чтобы помочь стране-соседке.

Сергей Крупатин, заместитель начальника центра оперативного управления при Минском областном управлении МЧС:

– В машину уложены дополнительные рукава. Взяли электрогенераторы, бензопилы, бензорезы, мотопомпы. Для того, чтобы наиболее качественно провести работу по тушению пожаров.

Сергей Петрович рассказал, что запаслись спасатели вовсе не на всякий пожарный случай. Оборудование брали с расчетом на самые сложные огненные ситуации. От одной цистерны можно атаковать пламя примерно четырьмя десятками литров воды в секунду. На те же литры надеются, если температура воздуха зашкалит за четыре десятка градусов.

Сергей Крупатин:

– Будем тушить пожары, тем самым бороться с жарой. У нас же вода будет – будем принимать душ.

Дальнюю дорогу проедут больше двух десятков спецавтомобилей. Этакая белорусская спасательная сборная. В составе сводного отряда – специалисты из всех уголков республики.

Валентин Карпицкий, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

– В связи с аномальными температурами, у нас ситуация тоже непростая, но мы к ней готовились. Наши подразделения работают в усиленном режиме. Авиация вдвое увеличила патрулирование для обнаружения очагов.

С аэродромного на огненное поле автоколонна и МИ-8 отправлялись абсолютно синхронно. Машины наземные даже из виду исчезли вместе с поднебесным бортом. Просто вертолет, словно в воздушную поддержку, сделал еще и заоблачный круг почета.

Ольга Бакланова, Сергей Курков, телекомпания СТВ.