Белорусские спасатели будут тушить греческие пожары

Уже не один месяц в Греции бушуют пожары. В этой связи белорусские спасатели готовы к экстренному вылету. В "горячую" точку экипаж вертолёта "Ми-26" вылетит уже в ближайшее время. В спецоперации планируют задействовать 19 человек – членов экипажа и работников наземной службы. Греческая сторона уже во второй раз обращается к белорусским спасателям с просьбой о помощи.



"Ми – 26" - вертолёт уникальный. Его считают самым грузоподъёмным авиасудном в мире. Пожарный вариант позволяет забирать без посадки до 15 тонн воды и с высокой степенью точности сбрасывать ее в заданном районе. Преимущественно он предназначен для тушения пожаров, а также для доставки команд спасателей с необходимым оборудованием к месту катастрофы.

