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Белорусские спасатели будут тушить греческие пожары

14 мая 2008 17:55
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Уже не один месяц в Греции бушуют пожары. В этой связи белорусские спасатели готовы к экстренному вылету. В "горячую" точку экипаж вертолёта "Ми-26"  вылетит уже в ближайшее время. В спецоперации планируют задействовать 19 человек – членов экипажа и работников наземной службы. Греческая сторона уже во второй раз  обращается к белорусским  спасателям с просьбой о помощи. 
 
"Ми – 26" - вертолёт уникальный. Его считают самым грузоподъёмным  авиасудном в мире. Пожарный вариант позволяет забирать без посадки до 15 тонн воды и с высокой степенью точности сбрасывать ее в заданном районе. Преимущественно он предназначен для тушения  пожаров, а также для доставки  команд спасателей с необходимым  оборудованием к месту катастрофы. 
# общество

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