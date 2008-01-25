Белорусские СМИ успешно осваивают зарубежное медиапространство

Коллегия Миниформации подвела сегодня итоги работы отрасли в 2007 году. В Беларуси издано более 12,5 тысяч наименований книг и брошюр. Общий тираж - около 50 миллионов экземпляров. Российские коллеги неоднократно признавали белорусскую книжную и печатную продукцию лучшей по соотношению цена-качество. Весьма успешно заявили о себе за пределами страны и белорусские электронные средства массовой информации. Активное освоение зарубежного медиапространства продолжиться и в этом году.