Белорусские синоптики: в первые дни декабря днем будет до -20, а в Новогоднюю ночь – до -5

Настоящие морозы пришли в Беларусь. Впрочем, в ближайшие дни столбик термометра опустится еще ниже. В первый день декабря ожидается до -25. А уже сегодня медики сообщают о первых жертвах морозной погоды.

Алексей Жогал, заместитель директора брестского авторпарка №1 по перевозкам:

Опаздывали от 10 до 20 минут. Все службы находятся в боевом режиме. Надеюсь, дорожники расчистят дорогу, и будем работать по расписанию.

В Минске же медики зафиксировали первые в этом сезоне травмы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За минувшие выходные в больницы с переохлаждением доставили четверых мужчин.

Эдуард Козырев, главный врач станции скорой медицинской помощи Минска:

Одеваться нужно по погоде, по сезону. Должны быть варежки, перчатки, головной убор, шарф. И, конечно, теплая обувь.

Осторожно и со светом двигались авто даже на оживленных улицах Минска. Тем не менее, мелких ДТП в большом потоке избежать не удалось. Несоблюдение дистанции и летняя резина – основная причина аварийных остановок.

Зимняя резина на колесах, новые щетки, «незамерзайка» в омывателе. Машина завелась, печка работает. Но внезапный мороз и начинающаяся метель даже для подготовленных водителей – повод сменить еще и стиль вождения.

Очистить все окна, зеркала и прогреть не только двигатель, но и подвеску, чтобы амортизация пришла в норму. Для этого 10-15 минут нужно дать поработать мотору – и только потом начинать движение.

Сергей Овчинников, руководитель минской школы экстремального вождения:

В скользкую дорогу машина хуже поворачивает, позже разгоняется. Все наши действия должны быть плавные и заранее выполняться.

Порывистый ветер, метели и снежные заносы. Такую погоду внезапно принес в Беларусь южный циклон.

Дмитрий Рябов, начальник службы Гидрометцентра Беларуси:

В дальнейшем он будет уходить на Россию, а к нам уже первого декабря придет холодный арктический воздух.

Настоящая зима начнется на этой неделе не только по календарю, но и по погоде. С первого декабря ночью до 23, днем – до 20 градусов мороза. Это на восемь градусов ниже климатической нормы. Что касается долгосрочных прогнозов, то синоптики обещают комфортный климат в Новогоднюю ночь.

Дмитрий Рябов, начальник службы Гидрометцентра Беларуси:

В Новогоднюю ночь по зимним меркам нас ожидает комфортная и спокойная погода. Ночная температура – от 0 до -5, днем – около 0.

Небывалые морозы и снегопады пришли и в Европу. Так, в Чехии и Словакии сегодня выпало рекордное для конца ноября количество снега. Парализованной оказалась транспортная система северной части Великобритании.

Железнодорожный транспорт работает со значительными перебоями. Закрыты школы.

В Беларуси вся же спецтехника готова для работы на зимних дорогах. Только в Минске для борьбы со снегом и гололедом задействуют около 700 машин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Гуринович, генеральный директор УП «Горремавтодор»:

Учитывая, что на сегодня обещали большой снег, мы даже уже наперед заказали на ночь с грузовых автопарков самосвальную технику с тем, чтобы уже ночью начать вывозить снег.

Теплом в квартирах лютый мороз встретят белорусы. Коммунальные служба страны обещают: запасов топлива хватит на весь отопительный сезон.