Белорусские синоптики в ближайшие дни прогнозируют метели

Снежным оказался минувший день в Беларуси. Такую погоду нам принес атлантический циклон, который смещается из Польши на Россию.

Сегодня осадки ожидаются в основном в Брестской области. Весь день и ночь на дорогах республики работала снегоуборочная техника. К утру трассы были расчищены. Сложнее ситуация во дворах. Коммунальные службы сегодня очищают территории от снежных сугробов.

Тем временем, синоптики в ближайшие дни прогнозируют метели. В таких погодных условиях Госавтоинспекция советует водителям двигаться с включенным ближним светом фар, соблюдать скоростной режим и правила парковки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».