Белорусские синоптики отмечают свой профессиональный праздник

В этот день более полувека назад была утверждена Всемирная метеорологическая организация. Метеонаблюдения в нашей стране проводятся с начала девятнадцатого столетия. Первая станция была создана в Могилеве в1809 году. Специалисты гидрометслужбы всегда на боевом посту - информация о состоянии погоды в Беларуси обновляется каждые три часа. А предоставляют ее 50 гидрометеорологических и две аэрологические станции. Главное для синоптиков - точность прогнозов. Как отмечают специалисты Республиканского гидрометеоцентра, сегодня она составляет 95%. Информация с белорусских станций поступает во Всемирный банк данных.