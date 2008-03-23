Прямой эфир

Белорусские синоптики отмечают свой профессиональный праздник

23 марта 2008 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В этот день более полувека назад была утверждена Всемирная метеорологическая организация. Метеонаблюдения в нашей стране проводятся с начала девятнадцатого столетия. Первая станция была создана в Могилеве в1809 году. Специалисты гидрометслужбы всегда на боевом посту - информация о состоянии погоды в Беларуси обновляется каждые три часа. А предоставляют ее 50 гидрометеорологических и две аэрологические станции. Главное для синоптиков - точность прогнозов. Как отмечают специалисты Республиканского гидрометеоцентра, сегодня она составляет 95%. Информация с белорусских станций поступает во Всемирный банк данных.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
23 марта 2008 14:51

У белорусских школьников - весенние каникулы

22 марта 2008 18:34

Вместе с посевной в стране начнется и посадка плодовых деревьев

22 марта 2008 18:30

Бронзовый дворник и чугунный водопроводчик появились в Гомеле