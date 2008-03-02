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Белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение

02 марта 2008 14:57
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А сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными. Сильный ветер стал причиной падения более десятка деревьев на проезжую часть и повреждений жилых домов. Такие погодные условия осложняют обстановку на дорогах. Поэтому стражи порядка рекомендуют водителям отложить запланированные поездки. А если это невозможно, то двигаться с минимальной скорость и проявлять особую осторожность. ГАИ также обращается с просьбой предоставлять информацию о местах падения на дорогу деревьев либо других предметов
# общество

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