Белорусские синоптики дали прогнозы на август

По их предварительным данным, последний месяц лета в этом году будет на 2-3 градуса холоднее июля.

Однако учитывая, что он поставил сразу несколько климатических рекордов, особой прохлады, по сей видимости, и от августа ждать не придётся.

В целом же нынешнее лето в нашей стране может стать рекордно жарким за всю историю метеонаблюдений, хотя абсолютные показатели по температуре пока что перекрыты. Подобно нынешнему, таким душным в республике было только лето 1936-го года. А абсолютный максимум по жаре зафиксирован в августе 46-го: столбик термометра поднялся до отметки 38 градусов. Ещё один рекорд касается воды: до 29-ти она нагрелась в Днепре, в районе Лоева.