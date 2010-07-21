Прямой эфир

Белорусские синоптики дали прогнозы на август

21 июля 2010 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По их предварительным данным, последний месяц лета в этом году будет на 2-3 градуса холоднее июля.

Однако учитывая, что он поставил сразу несколько климатических рекордов, особой прохлады, по сей видимости, и от августа ждать не придётся.

В целом же нынешнее лето в нашей стране может стать рекордно жарким за  всю историю метеонаблюдений, хотя абсолютные показатели по температуре пока что перекрыты. Подобно нынешнему, таким душным в республике было только лето 1936-го года. А абсолютный  максимум  по  жаре зафиксирован в августе 46-го: столбик термометра поднялся до отметки 38 градусов. Ещё один рекорд касается воды: до 29-ти она нагрелась в  Днепре,  в  районе Лоева.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля 2010 11:00

Казахи возложили цветы к могиле Леонида Беды в Минске

21 июля 2010 06:38

Звездопад дельта-Аквариды начнется сегодня и продлится до следующей недели

21 июля 2010 06:37

Автопробег жителей Казахстана по местам боевой славы сегодня прибудет в Минск