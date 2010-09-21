Белорусские школы переходят на новую систему обучения

Акцент при изучении языка будет сделан не на грамматику, а на пополнение словарного запаса и обучение разговорной речи. Теперь для более эффективного усвоения класс разделят не на две подгруппы, а на три.

Девятиклассники на английском языке уже больше говорят, нежели читают. Ведь им придется через два года впервые в обязательном порядке держать ответ перед экзаменаторами на том же английском.

Ирина Мищенко, учитель английского языка гимназии № 23 Минска:

У мяне зараз есць больш магчымасцей данесці матэрыял, якія хацела б данесці вучням. Iх матывацыя і адказнасць узрасла, бо калі яны пайдуць на iспыты спытаюць і з іх, і з нас.

Если раньше изучение иностранных языков у нас ассоциировалось со множеством слов и грамматических правил, то сейчас школьный курс в изучении того же английского взят на общение.

Почти тысячу часов белорусские школьники будут говорить по-иному. В обязательную программу включены английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки. На выбор. Но по желанию можно освоить и любой другой – на факультативе.

Наталья Баранова, ректор Минского государственного лингвистического университета:

Это достаточный временной потенциал, чтобы учитель двигался по спирали. Для того, чтобы оперативная информация из кратковременной памяти ученика переходила в долговременную, и при закреплении грамматическими правилами ребенок мог свободно говорить на иностранном языке.

На час больше в неделю, по той же программе. Да и количество групп в школах увеличилось на треть. Старшекурсники-лингвисты, педагоги-пенсионеры прошли курсы повышения квалификации и вышли на работу.

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь :

Дефицита кадров нет практически ни в регионе. Было несколько обращений, но они очень быстро разрешались. Это в основном в сельской местности.

Кстати, в сельской местности половина школьников изучает немецкий, в то время как 85% горожан учит английский. И только 4 % нынешних учеников, не зависимо от места жительства, могут похвастаться оценкой в аттестате по французскому.

Ольга Юруть, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.