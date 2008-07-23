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Белорусские школьники привезли золото с Олимпиады

23 июля 2008 16:40
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С международных олимпиад они вернулись с двумя золотыми, восемью серебряными и двумя бронзовыми медалями. Первые интеллектуальные состязания прошли в Индии, Венгрии и Испании. По традиции Беларусь представили победители республиканских предметных олимпиад.

Особо порадовали награды по химии и биологии. Это первое золото за последние четыре года. В итоге по командному зачету мы вошли в восьмерку лучших.

Интеллектуальному урожаю специалисты не удивляются. Белорусское образование всегда считалось одним из самых сильных в мире. Неудивительно, что все победители олимпиад решили учиться в белорусских вузах, хотя могли без экзаменов поступить в зарубежные.
# общество

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