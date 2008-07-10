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Белорусские школьники примут участие в международных предметных олимпиадах

10 июля 2008 08:28
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Все они пройдут в середине июля. Первая, по химии – в Венгрии, по биологии – в Индии, по математике – в Испании и во Въетнаме – по физике. Честь Беларуси будут защищать лучшие ученики 10-11 классов со всей Беларуси. Все они победители республиканских олимпиад и прошли серьезную подготовку. Педагоги уверены в своих подопечных, и как показывает опыт прошлых лет белорусы весьма достойно представляют страну и каждый год получают призовые места.
# общество

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