Белорусские школьники примут участие в международных предметных олимпиадах

Все они пройдут в середине июля. Первая, по химии – в Венгрии, по биологии – в Индии, по математике – в Испании и во Въетнаме – по физике. Честь Беларуси будут защищать лучшие ученики 10-11 классов со всей Беларуси. Все они победители республиканских олимпиад и прошли серьезную подготовку. Педагоги уверены в своих подопечных, и как показывает опыт прошлых лет белорусы весьма достойно представляют страну и каждый год получают призовые места.