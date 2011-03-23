Белорусские школьники будут ходить в мобильных пиджаках, галстуках в стиле Элвиса и брюках-галифе

В Минске прошел показ школьной одежды. Свои разработки представили 23 швейных предприятия. Деловой стиль оценивали эксперты, а также учителя, школьники и родители.

Из полутысячи моделей отобрали 200 наиболее привлекательных. Они поступят в магазины уже через месяц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». При выборе специалисты обращали внимание на качество, деловой стиль и интересный дизайн.

Казимир Фарино, заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Мы планируем в этом году практически в полной мере удовлетворить запросы родителей и их детей. Такая возможность есть. Появляются новые ткани, разрабатываются новые модели, проводится огромное количество выставок. Здесь важно сформировать культуру ношения одежды делового стиля, моду на этот стиль. Он должен быть воспринят детьми.