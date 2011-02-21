Белорусские школьники будут ездить бесплатно только на учебу и обратно и исключительно в течение учебного года

Уже 22 февраля соответствующее постановление Правительства вступает в силу. Право на бесплатный проезд на учебу и обратно школьникам предоставлено на протяжении всего года, за исключением каникул. А вот студенты и учащиеся ПТУ и колледжей могут рассчитывать на помощь в приобретении проездных.

Для скрипачки Кати без общественного транспорта дело – труба.

Шесть талончиков в день и 10 тысяч рублей в неделю. Для четвероклассницы – сумма немаленькая. Бесплатный проезд убил сразу двух зайцев: сэкономил время и деньги.

Екатерина Сатько, ученица гимназии № 23 Минска:

Сейчас сэкономленные деньги могу потратить на сок с круассаном.

Вопрос о льготном проезде в общественном транспорте подняли делегаты IV Всебелорусского народного собрания. Президент инициативу поддержал. Сначала от талончиков отказались столичные школьники, затем их примеру последовали регионы.

Постановление Совмина расставило точки в спорных вопросах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теперь у каждого ребенка должна быть справка, где указано место жительства и адрес школы. Именно по этой траектории школьник может ездить бесплатно.

Юрий Гладков, начальник управления общего и среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Если маршрут ребенка сопряжен с другими целями, например, посещение дополнительных образовательных услуг, то в этом случае ребенок должен пробить талон.

Но если местные Советы депутатов считают, что ученики нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки, то эти органы могут принять решение, по которому льготы будут предоставлены.

Кондуктор Наталья справки требует у всех. Дети, говорит, в последнее время значительно подросли.

Наталья, кондуктор:

Есть и взрослые дяди с бородой. И он говорит, что школьник.

Постановление Правительства вступает в силу уже 22 февраля. Ездить бесплатно от дома до школы ученики смогут весь учебный год, исключая летние каникулы.

Получить бесплатный проездной могут и студенты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Конечно, если их материальное положение специальная комиссия при вузе сочтет недостаточно стабильным.

Что же касается взрослых, то здесь, как обещают специалисты, подорожание проезда в ближайшее время не планируется. Хотя наш талончик у нас итак в три раза дешевле московского и в семь – латвийского. Как говорится, тише едешь – дальше будешь.

Белорусские школьники будут бесплатно ездить на общественном транспорте от дома к месту учебы и обратно