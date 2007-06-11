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Белорусские сельские усадьбы принимают туристов

11 июня 2007 07:57
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Активному развитию во многом способствует господдержка. Со дня принятия указа "О мерах по развитию агроэкотуризма в Беларуси" прошел почти год. Только за второе полугодие 2006 года были зарегистрированы 34 сельские усадьбы. За этот период они приняли свыше 1 тысячи туристов, в том числе иностранных. И на данный момент гостей принимают свыше ста усадеб.

Согласно указу граждане, которые постоянно проживают в сельской местности, могут заниматься агроэкотуризмом по заявительному принципу. До 31 декабря 2010 года владельцы усадеб уплачивают сбор в размере одной базовой величины в год, а их доходы не облагаются налогами, сборами и иными обязательными платежами. При этом география административных территорий, затрагивающих агроэкотуризм, может расшириться. В числе желающих заниматься сельским туризмом большое число граждан, проживающих в поселках городского типа и районных центрах.
# общество

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