Белорусские сельские усадьбы принимают туристов

Активному развитию во многом способствует господдержка. Со дня принятия указа "О мерах по развитию агроэкотуризма в Беларуси" прошел почти год. Только за второе полугодие 2006 года были зарегистрированы 34 сельские усадьбы. За этот период они приняли свыше 1 тысячи туристов, в том числе иностранных. И на данный момент гостей принимают свыше ста усадеб.



Согласно указу граждане, которые постоянно проживают в сельской местности, могут заниматься агроэкотуризмом по заявительному принципу. До 31 декабря 2010 года владельцы усадеб уплачивают сбор в размере одной базовой величины в год, а их доходы не облагаются налогами, сборами и иными обязательными платежами. При этом география административных территорий, затрагивающих агроэкотуризм, может расшириться. В числе желающих заниматься сельским туризмом большое число граждан, проживающих в поселках городского типа и районных центрах.