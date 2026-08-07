Белорусские селекционеры выводят элитный гибрид облепихи

Его плоды крупные, урожайные, богаты витаминами. В коллекции института – около 70 образцов облепихи с яркой окраской, а она свидетельствует о высоком содержании полезных веществ. Сбор урожая начнется через считанные дни.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

Это элитный гибрид, который еще получит свое название. Он уже прошел определенный этап исследований, он уже выделен по своим качествам, по своей привлекательности, зимостойкости, урожайности, размеру ягод. И сейчас нужно провести последний, можно сказать, этап – это размножение, это подготовка документов. Буквально через неделю-две у нас начнется самосбор очень полезной, очень витаминной ягоды облепихи. Мы будем рады видеть всех любителей вкусного облепихового чая, морса и сока у нас в саду.

Также ученые представят новый сорт земляники для закрытого грунта и смородины для промышленной и приусадебной культивации. Ведутся работы над гибридами крыжовника и жимолости.