Белорусские санитарные службы закрыли для купания 8 водоемов страны

Медики почти каждую неделю обнаруживают вредоносные бактерии в различных водоемах Минска и Минской области. Поскольку до конца лета еще далеко, не исключено, что черный список пополнится.

Уже запрещено купание в реке Птичь, со вчерашнего дня в черном списке эпидемиологов водохранилище "Дрозды", вынесено предписание по закрытию Цны, до первой неудачной пробы воды открыта Вяча, Комсомольское озеро, отдельные пляжи Заславского водохранилища. В этом году у микроорганизмов появилась прекрасная возможность для размножения прямо в начале лета. Способствовали этому обильные дожди и последующее резкое потепление.

Запреты за купание могут длиться всего неделю. До следующего забора воды. А могут не сниматься и все лето. Спасти ситуацию может только похолодание воды. Вредоносные бактерии этого не переживут. А минчане вряд ли переживут лето без купания. На водохранилище "Дрозды" предупреждающая табличка очень маленькая и не привлекает внимания отдыхающих. Впрочем, отчаянные приверженцы водных процедур предпочитают их и не замечать.

Летом традиционно увеличивается количество кишечных заболеваний, в том числе у жертв купания в запрещенных местах. Все может закончиться простой желудочной инфекцией, а может надолго уложить на больничную койку.

Спасаясь от жары в водоеме, закрытом для купания, можно окунуться в море проблем по дальнейшему лечению кишечных заболеваний. Один глоток зараженной воды влечет за собой сильнейшее расстройство желудка. Так что лучше не расстраивать себя и своих близких подпорченным здоровьем и воздержаться от купания, либо выбрать места отдыха с безопасной водой.