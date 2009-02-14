Белорусские рыбаки закрывают зимний сезон

На неформальный слёт приехало немало любителей подледного лова. Однако одной рыбалкой дело не ограничилось. Энтузиасты катались по снегу на велосипедах и устроили гонки на ходулях по обледенелой площадке.

Специальная удочка, небольшая лунка и хороший клёв – для любителей зимней рыбалки, это главные составляющие успеха. Минусовая температура и сильная метель только разжигают азарт.

Закрывать зимний рыболовный сезон собрались не только бывалые рыбаки, но и новички. По этому советы более опытных коллег слушают с интересом. Главная аксиома - успешный клёв зависит от хорошей удочки.

Менее удачливые любители активного отдыха, отчаиваться не стали. Удочки отложили в сторону и устроили соревнования. Правда, не совсем зимние. Эстафета на велосипедах и гонки на ходулях.

Любители менее шумных конкурсов, но не менее экстремальных тоже нашли себе занятие. На прогулку по заснеженному берегу озера на велосипедах – не каждый может отважиться.

Определять лучшего сегодня не стали. Удачливые рыбаки остались с хорошим уловом, все остальные с хорошим настроением. Следующую встречу назначили уже на март.

