Белорусские ракетчики оттачивают профессиональное мастерство

В Слуцком районе проходят маневры 56 зенитной ракетной бригады.

По легенде ракетчикам необходимо отразить массированный авиационный налет условного противника. Большинство солдат и офицеров призваны из запаса, но с боевыми задачами справляются весьма успешно.

Практическая работа с запасниками - одна из главных особенностей нынешнего учения. Столь масштабного призыва военнообязанных в 56 зенитную ракетную бригаду не было уже несколько лет. Впрочем, несмотря на опасения кадровых офицеров, старая гвардия не растерялась. За несколько дней большинство из них вполне успешно освоили изрядно забытые роли армейских начальников и подчиненных.

Нынешние маневры надолго запомнятся запасникам. Больше 100 человек и десятки единиц военной техники. Рев моторов, грохот боевых машин, блокпосты на дорогах и ночные патрули с собаками. Все как на войне. Даже нападение диверсантов по-настоящему внезапно.

После марша несколько часов на отдых и вновь за работу. Расчеты ракетных комплексов "Бук" и зенитчики вспоминают, как правильно приводить свое оружие в боевое положение. Уже после нескольких тренировок военнообязанные запросто укладываются в норматив. Со стороны, кажется, что многие из них и вовсе не увольнялись в запас.

Впереди у запасников еще несколько дней учебных сборов. За это время им предстоит еще многому научиться. Своеобразным же экзаменом профессионального мастерства станет практическая боевая работа. Каждого запасника командование оценит индивидуально.

