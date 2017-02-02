Белорусские профсоюзные здравницы подготовили специальные программы отдыха для иностранцев на 5 дней

Новости Беларуси. Экскурсии на самые известные белорусские предприятия, отдых в полесской глубинке и спортивный отпуск – более тысячи предложений по туризму представлено на выставке «Профтур-2017».

В ней принимают участие отечественные и зарубежные профсоюзные туроператоры из Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, России и Украины.

Посетители смогут узнать, где и как можно интересно провести отпуск или выходные, также смогут проложить свои личные маршруты для медицинского или научно-познавательного отдыха.

Кроме того, белорусские профсоюзные здравницы уже подготовили программы отдыха на пять дней – специально для иностранцев, которые с 12 февраля смогут на это время приезжать в Беларусь без визы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.