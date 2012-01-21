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Белорусские предприятия расширяют свое присутствие на мировых рынках

21 января 2012 16:47
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В числе приоритетных векторов – Россия и Казахстан (партнеры по таможенной тройке), а также Европа, страны Латинской Америки, Китай.

Только с Поднебесной сегодня реализуется около 20 крупных проектов. В Пекине открыто совместное производство карьерных самосвалов «БелАЗ», на очереди – создание машиностроительных СП в Венесуэле.

Новые возможности открывает Единое экономическое пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Спижарный, директор машиностроительного предприятия:
Свободно можем торговать и в Казахстане, и в России. Единое экономическое пространство даст возможность нам резко увеличить поставки в эти страны. Оно даст возможность комплектовать наши машины узлами, деталями ведущих мировых производителей.

Владимир Горбелик, технический директор машиностроительного предприятия:
Мировой уровень техники – это, прежде всего, производительность, удобство оператора, эргономические свойства машины. Должен быть и агрессивный маркетинг, чтобы не бояться продвигать свою технику за рубеж, на экспорт.

# Экономика # общество

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