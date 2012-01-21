Белорусские предприятия расширяют свое присутствие на мировых рынках

В числе приоритетных векторов – Россия и Казахстан (партнеры по таможенной тройке), а также Европа, страны Латинской Америки, Китай.



Только с Поднебесной сегодня реализуется около 20 крупных проектов. В Пекине открыто совместное производство карьерных самосвалов «БелАЗ», на очереди – создание машиностроительных СП в Венесуэле.



Новые возможности открывает Единое экономическое пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Алексей Спижарный, директор машиностроительного предприятия:

Свободно можем торговать и в Казахстане, и в России. Единое экономическое пространство даст возможность нам резко увеличить поставки в эти страны. Оно даст возможность комплектовать наши машины узлами, деталями ведущих мировых производителей.



Владимир Горбелик, технический директор машиностроительного предприятия:

Мировой уровень техники – это, прежде всего, производительность, удобство оператора, эргономические свойства машины. Должен быть и агрессивный маркетинг, чтобы не бояться продвигать свою технику за рубеж, на экспорт.