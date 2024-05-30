Белорусские предприятия представлены на международной выставке InterFood Astana в Казахстане

В эти дни белорусские предприятия демонстрируют свой потенциал казахским партнерам. Широкий ассортимент отечественной продукции представлен на крупнейшей международной выставке InterFood Astana, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бренд «Сделано в Беларуси» хорошо известен в Казахстане. Мясные изделия, молочка, сладости пользуются большим спросом у потребителей. По итогам января-июля 2023 года, товарооборот Беларуси и Казахстана превысил 680 миллионов долларов. Однако на достигнутом мы не останавливаемся: белорусские производители регулярно выпускают новинки, которые могут быть востребованы и на зарубежных рынках.

В рамках деловой программы запланировано проведение профильной сессии по экспорту и импорту продовольственной продукции. Представители нашей делегации приглашены на ряд тематических диалоговых площадок с участием иностранных партнеров и бизнес-сообщества Казахстана.