Белорусские правоохранители вскрыли разветвленную сеть, предоставляющую доступ к сайтам с детской порнографией

Системой управляли из Беларуси группа программистов. Они за деньги предоставляли доступ к 270 порносайтам.

Согласно полученным данным, годовой оборот злоумысшленников превышал пять миллионов долларов США. А число пользователей - было более 50-ти тысяч из 140 государств. Учитывая мировой размах порнодельцов, белорусскими правоохранителями была инициирована международная спецоперация под эгидой Интерпола. Евгений Горин узнал подробности громкого дела.

Официально контора занималась разработкой программного обеспЕчения, а на деле создала систему платного доступа к Интернет-сайтам, содержащим порнографию с несовершеннолетними. Сеть предлагала доступ к 270 ресурсам стоимостью 90 долларов. Системой пользовались из 140 государств более 50 тысяч человек. А годовой оборот порнодельцов превышал 5 млн. долларов США.

В отношении директора фирмы и еще десяти участников преступной группы возбуждено уголовное дело. Четверо уже арестованы, двое объявлены в розыск. Остальные - под подпиской о невыезде. Расследование было затруднено, потому что все злоумышленники имеют высокий уровень компьютерно-технической подготовки. Они умело скрывали в Интернете следы своей противоправной деятельности.

Впрочем, говорить, что спецоперация по вскрытию всей сети порнодельцов закончена - еще рано. Дело не закрыто. К расследованию белорусских оперативников и Интерполу подключились правоохранители Италии и США. К тому же все еще в бегах организатор порносети – 25 летний житель Минска.