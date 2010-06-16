Белорусские правоохранители проводят спецоперацию «Мак»

Её цель - уничтожить посевы наркотических растений.

В основном, дурман-траву милиционеры находят на приусадебных участках граждан и на отдаленных полях. Так, сразу четыре плантации мака и конопли обнаружены в Молодечненском районе. Общий вес уничтоженного — около 100 килограммов.

Впрочем, это только начало. Операция продлится до конца лета. Нарушителей закон ждут внушительные штрафы — до 20 базовых величин.

Дмитрий Сухотский, и.о. начальника отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Молодечненского РОВД:

По нашему законодательству есть административная ответственность за незаконный посев мака или дикорастущей конопли. Все предупреждены: если есть такие факты, сообщайте нам.