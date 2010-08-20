Белорусские пожарные прибыли из России на родину

Полторы сотни наших огнеборцев 10 дней круглосуточно тушили Рязанские леса. Все это время они не только спасали жизни людей, но и рисковали своей. На белорусско-российской границе спасателей встретили как настоящих героев.

Скорость колонны из 25 единиц спецтехники на трассе не превышала 60 километров в час. Так что на дорогу из Рязани домой ушло полтора дня. В Беларуси наших огнеборцев ждали с нетерпением. 20 августа на границе с Россией их встречали как героев.

За действительно геройскую работу грудь наших бойцов теперь украшают медали российского МЧС. Но для этих ребят главная награда – слова благодарности жителей спасенных деревень. Геннадий Заневский это жаркое лето запомнит на всю жизнь. Приходилось не только спасать жизни людей, но и рисковать собственной.

Геннадий Заневский, командир отделения Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

– Мы даже сами не ожидали. Почти вся деревня вышла. Бабульки со слезами на глазах, просили еще остаться. Были нам благодарны, что спасли их деревню.

Владимир Войтулевич, заместитель начальника главного управления МЧС России по Смоленской области:

– Спасибо за то, что оказали своевременную помощь! Спасибо за то, что направили к нам подготовленных людей, которые нормально тушили. И могу сказать, что когда они уходили с одной деревни, жители хотели писать вашему Президенту, чтобы оставили их на постоянное дежурство.

При необходимости спасатели готовы были остаться и дольше. На смену им в Беларуси уже готовился второй отряд. Однако ситуация с пожарами стабилизировалась и помощь белорусов больше не понадобилась Кстати, раньше на помощь в тушении пожаров за рубежом летали только вертолетчики. 143 огнеборца на наземной технике за рубеж отправились впервые.

Валентин Карпицкий, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

– Вертолетная техника и сегодня помогает ликвидировать пожары в Греции и Турции. Но такой большой мобильный отряд с наземной техникой мы направляли действительно впервые.

За две недели сводный отряд отвоевал у огненной стихии около двух сотен гектаров леса, потушил более 170 очагов пожаров. Операция осложнялась тем, что работать приходилось в незнакомой местности. Даже в свободное время не спали, а патрулировали территорию.

Виталий Пекурин, командир сводного отряда МЧС:

– Страшно не становилось. Но моменты сложные были. Особенно в самом начале, когда сил еще было недостаточно и приходилось работать в очень напряженном режиме. Люди не спали, отдыхали по 2-3 часа, потому что была возможность перехода пожара из лесного массива на деревню.

Опасности подстерегали на каждом шагу. Одна из них – деревья с выжженными корнями. За то, что упасть могут в любой момент, их прозвали «деревьями на курьих ножках».

Павел Федюков, пожарный Минской пожарной аварийно-спасательной части:

– Падали. Опасно. Особенно ночью. Когда едешь по лесу, а они падают. Это самое опасное было.

Напряженной работы спасателей не выдержала даже форма. Сами бойцы устали не столько физически, сколько морально. Расслабились лишь на родной земле.

Андрей Мозоль, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части-1 Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

– Кто брал даже по два комплекта формы, форма пришла в негодность абсолютно вся. Потому что работы было много: с восьми утра до одиннадцати вечера мы находились в лесу на ликвидации пожаров. Сначала была усталость, когда ехали, а сейчас только радость.

В сводный отряд из 143 спасателей вошли добровольцы из всех областных подразделений. На границе колонну расформировали. Сейчас огнеборцы разъехались по разным уголкам Беларуси.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Витебская область, белорусско-российская граница.