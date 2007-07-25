Белорусские пожарные отмечают профессиональный праздник

День приурочен к годовщине создания в Минске первой профессиональной пожарной команды. Это произошло 154 года назад.

И сегодня, в День пожарной службы в столице приняли присягу 56 сотрудников МЧС. Торжественный ритуал прошел возле стелы "Минск - город-герой". На верность родине присягнули недавние выпускники Командно-инженерного института МЧС и Гомельского инженерного института, которые служат в подразделениях по чрезвычайным ситуациям Минска и Минской области, а также в авиации МЧС. Напутственные слова родителей и ветеранов службы, окропление строя святой водой завершили церемонию принятия присяги.



В свой профессиональный праздник сотрудники Брестского отделения МЧС организовали демонстрацию технического вооружения. Зрители этого необычного представления смогли стать свидетелями эволюции спасательной техники.

На выставке представили как самые первые примитивные агрегаты пажаро-тушения, так и самые современные образцы.

Специалисты показали возможности и трех новых автомобилей, недавно

поступивших на вооружение. Желающие могли лично познакомится со спасательным снаряжением.

