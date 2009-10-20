Белорусские повара покорили кулинарный олимп в Баку

Престижный конкурс собрал профессионалов из 15 стран.

Обладатель черного пояса по восточным единоборствам на Востоке проиграть не мог. С фирменным карпом Александр, как рыба в воде. Гарнир — картофельная бабка и грибной соус, уместно все. А вот кому точно нет места на кухне, так это женщине.

— На кухне должны работать только мужчины. Мужчина лучше чувствует вкус блюда, и все знаменитые шеф-повара — мужчины, — говорит Александр Чикилевский.

Теория кондитера Ирины противоположна. Когда-то через желудок она нашла путь к сердцу мужа, а в Баку покорила и судей. Сладкое угощение в форме женской туфельки готовила четыре дня. Отнюдь не сахарная работа – а в итоге золотая медаль.

15 международных команд, 7 номинаций и как итог — 9 наград и лидерство в медальном зачете. На кулинарной олимпиаде почти как на Олимпийских играх. Здесь важна скорость и математический расчет. Единственный просчёт: перевес груза в аэропорту. Белорусское мясо, рыба, картошка и специи потянули на 170 килограммов. Еще один сюрприз ждал на самом конкурсе — чёрный ящик с неизвестными продуктами. Кулинарам-знатокам вместо «что?», «где?», «когда?» пришлось отвечать на другие вопросы: «за сколько?», «как?», «из чего?».

— По набору продуктов нам достались: куриная печень, грецкие орехи, груша, сахар, творог, сливки и шоколад. Все, что задумали, получилось, сработали чисто. По приготовлению и оформлению помарки были минимальны, —рассказывает повар Денис Светов.

Совсем скоро белорусская команда кулинаров отправится на международный конкурс в Турцию. Специалисты уже готовят эксклюзивное меню с белорусским акцентом. Мастерство оттачивают на работе и радуют посетителей. И пусть мы не всегда выговариваем названия кулинарных шедевров, зато вкус чувствуем тонко.